هرمون الاستروجين الدرع الواقى للمرأة ضد كثير من الأمراض

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وأوضح الدكتور علاء الفقى استشارى طب النساء والتوليد، أن هناك فوائد عديدة من هرمون الاستروجين بجانب أنه يعمل على تنظيم حياة المرأة ووظائفها وحالتها النفسية، وعدد من الفوائد العضوية بالجسم.

وأضاف استشارى طب النساء والتوليد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الهرمون يفرز طبيعا فى جسم المرأة ووجوده يعمل على حمايتها ضد عدد من الأمراض، حيث يعمل الهرمون على:

1- يحمى المرأة من اضطرابات فى نسب الدهون فى الدم، وبالتالى يحميها من أمراض القلب، شرط أنها تتبع نظام حياة صحى ملئ بالعناصر والفيتامينات الهامة وممارسة الرياضة، لأن الهرمون وحده لن يحمى مرأة تعانى من السمنة ولا تمارس أى نوع من أنواع الحركة.

2- يحسن هرمون الاستروجين من النوع الحميد للدهون " الكولسترول"، التى لا تترسب فى الأوعية الدموية، ويقلل من النسب الضارة للدهون التى تترسب فى الأوعية الدموية.

3- يساعد فى الحفاظ على كثافة العظام وبالتالى يحمى المرأة من هشاشة العظام.

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