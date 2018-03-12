سفن حربية بريطانية تصل الدوحة لإجراء تمرين مشترك

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وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن سفينتين حربيتن طراز "إتش إم إس بلايث"، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة "إتش إم إس ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

ولفت البيان إلى أن هذه التدريبات تتم في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لـ"مكافحة الإرهاب والتطرف".

ونشرت الصفحة صورا للسفينتين البريطانيتين لحظة وصولهما ميناء الدوحة.