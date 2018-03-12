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بريطانيا... انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية+فيديو

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

العالم - اوروبا

وقالت الشرطة في بيان: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر. رجاء عدم التواجد في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة، قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار، وعرض تسجيل مصور نشر على "تويتر" لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

وقالت إدارة الإطفاء في بريطانيا إنها أرسلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، بعد أنباء الانفجار.

وقال رجل إطفاء في غرفة تحكم في المدينة: "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

الى ذلك أعلنت شرطة مقاطعة ليسترشير الواقعة وسط بريطانيا عن عدم وجود دلائل في المرحلة الراهنة تشير إلى صلة الانفجار الضخم الذي هز المنطقة، مساء الأحد، بالإرهاب. 

وأكدت شرطة ليسترشير في بيان صدر إثر الانفجار ونشر على موقعها الإلكتروني، إصابة أربعة أشخاص جراء الحادث.

وسبق أن أغلقت الشرطة شارع Carlisle وجزء من طريق Hinckley في مدينة ليستر عقب وقوع الانفجار، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، مضيفة أن جميع خدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث دون توضيح سبب الانفجار.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار وقع عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، ودمر منزلا ومحالا تجارية بجانبه.

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