حماس: فرض الضرائب على كنائس القدس استهداف خطير للمقدسات

العالم - فلسطين

وقالت الحركة، في بيان صحفي إن "هذا الإعلان يعكس التداعيات الخطيرة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وسياسات إدارته التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، الاعتراف بالقدس المحتلة (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل.

وأضافت "حماس"، إن "فرض الضرائب على كنائس القدس وممتلكاتها استمرار للحرب الدينية التي تُمارَس على شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

ودعت إلى "تصعيد انتفاضة القدس في وجه الاحتلال وتطوير أدواتها واستنهاض الأمة من أجل الوقوف في وجه كل المشاريع والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

كانت البلدية الإسرائيلية في القدس أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات.

ويصل عدد المسيحيين في القدس حاليا لنحو 10-12 ألف نسمة، من اجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني.

ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس إن إسرائيل تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة.

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