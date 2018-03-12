سبيرز يقدم أداء مثاليا في الربع الأخير ويهزم كافاليرز

رياضة - Reuters

وسجل لاماركوس أولدريدج 27 نقطة وأضاف داني جرين 22 نقطة خلال فوز سبيرز على وصيف بطل العام الماضي.

بدأ سبيرز الربع الأخير بتسجيل 11 نقطة متتالية ليتفوق 87-74 قبل تسع دقائق و22 ثانية من النهاية. ولم يقلص كافاليرز الفارق لأكثر من ثماني نقاط في الدقائق المتبقية رغم أن المباراة كانت متكافئة حتى نهاية الربع الثالث.

تصدر العملاق ليبرون جيمس قائمة مسجلي النقاط في اللقاء برصيد 33 نقطة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة لكنه لم يمنع كافاليرز من الخسارة الثانية في ثلاث مباريات. وقبل هذه المباريات الثلاث كان كافاليرز فاز في أربع مباريات متتالية.

وسجل جوردان كلاركسون 17 نقطة وأضاف جيف جرين 14 نقطة لكافاليرز بينما استحوذ زميله تريستان طومسون على 13 كرة مرتدة.

وهذا الفوز أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية لسان أنطونيو. وسيلعب كافاليرز في الجولة المقبلة مع بروكلين نيتس غدا الثلاثاء بينما سيخوض سبيرز مباراته الأولى على أرضه في ثلاثة أسابيع عندما يستضيف نيو أورليانز بليكانز يوم الأربعاء المقبل.