قائد سلاح الجو في الجيش الايراني يصل الى اسلام آباد

زيارة العميد اللواء 'شاه صفي' الى اسلام اباد تأتي تلبية لدعوة من قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال سهيل امان، حيث سيلتقيه اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيجري قائد القوة الجوية في الجيش الايراني، محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين في باكستان.

علما ان كبار المسؤولين في الجيش الايراني والباكستاني كانوا قد التقوا في العديد من المناسبات حيث زار قائد الجيش الباكستاني الجنرال 'قمر جاويد باجوا ' طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري.



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