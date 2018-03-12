البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك

عودة المصرف العقاري الى مدينة الموصل العراقية

عودة المصرف العقاري الى مدينة الموصل العراقية
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أعاد المصرف العقاري فی العراق الاحد افتتاح فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم أعادة أعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد ان دمرتها المعارك ضد تنظيم "داعش".

العالم - العراق

وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم الارهابي في حزيران/يونيو2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها الى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لفرانس برس "أفتتحت اليوم بناية المصرف وسيتم الأقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة او التقديم الالكتروني" عبر الانترنت.

واضاف "سيتم منح القروض لبناء أو شراء او أعادة تأهيل الوحدات السكنية".

وتعرض نحو 21 الف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار كبيرة في هذه المدينة التي كانت عاصمة "داعش"، خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وأنتهت بطرد الـ"دواعش" في تموز/يوليو الماضي.

ووفقا لبرنامج الامم المتحدة للاسكان، فان الاضرار التي لحقت بقطاع الاسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق .

ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل الى البدء بعمليات أعادة أعمار بعد ان أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية.

وتعاني موازنة الحكومة المركزية جراء تكاليف الحرب الطويلة التي خاضتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقد رحبت الحكومة بمؤتمر الكويت لاعادة أعمار العراق الذي اعلن مسؤولون عراقيون خلاله حاجة بلادهم الى 88 مليار دولار بينها 22 مليارا في الامد القصير، لتأمين اعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدمرة.

102-104

روابط ذات صلة

للمرة الـ7 على التوالي... نتانياهو يخضع للاستجواب!

حماس: فرض الضرائب على كنائس القدس استهداف خطير للمقدسات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

فضيحة تاريخية.. الكشف عن عصابة اغتصبت ألف طفلة في بريطانيا

الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية تواصل منع المدنيين من المغادرة

ایران وسلوفاکیا تبحثان توطيد العلاقات الثقافية والسياحية والجامعية

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

خبر مثير للجدل... حاسة الشم تنبئ بالوفاة !

انتهاء فترة رئاسة ايران الدورية لمجموعة الـ 77 والصين

مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

رئيس كيان الاحتلال يدعو لفرض السيادة على كامل الضفة الغربية

لقاء عباس وملك الأردن.. ما هو البند الأبرز على طاولة المباحثات؟

بهذه الطريقة تتم قراءة رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

أربيل تسلم بغداد المئات من معتقلي "داعش"

صفعة تلقتها الإمارات.. برلمان الصومال يلغي اتفاقيات "موانئ دبي"

عندما يتدخل أمير قطر في قضية رياضية مهمة بطلها "نيمار"!

شاهد... حارس مرمى يهدي فوزا ثمينا لفريقه

روسيا تنشئ مركزا لتقديم الخدمات الفنية لمنظومة S-300 في إيران

"نيويورك تايمز" تكشف: تفاصيل جديدة عن اعتقال الأمراء السعوديين بالريتز

الأکثر مشاهدة