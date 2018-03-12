عودة المصرف العقاري الى مدينة الموصل العراقية

العالم - العراق

وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم الارهابي في حزيران/يونيو2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها الى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لفرانس برس "أفتتحت اليوم بناية المصرف وسيتم الأقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة او التقديم الالكتروني" عبر الانترنت.

واضاف "سيتم منح القروض لبناء أو شراء او أعادة تأهيل الوحدات السكنية".

وتعرض نحو 21 الف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار كبيرة في هذه المدينة التي كانت عاصمة "داعش"، خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وأنتهت بطرد الـ"دواعش" في تموز/يوليو الماضي.

ووفقا لبرنامج الامم المتحدة للاسكان، فان الاضرار التي لحقت بقطاع الاسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق .

ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل الى البدء بعمليات أعادة أعمار بعد ان أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية.

وتعاني موازنة الحكومة المركزية جراء تكاليف الحرب الطويلة التي خاضتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وقد رحبت الحكومة بمؤتمر الكويت لاعادة أعمار العراق الذي اعلن مسؤولون عراقيون خلاله حاجة بلادهم الى 88 مليار دولار بينها 22 مليارا في الامد القصير، لتأمين اعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدمرة.

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