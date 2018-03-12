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مئات المستوطنين دفنوا في أراض فلسطينية خاصة

مئات المستوطنين دفنوا في أراض فلسطينية خاصة
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد، أن مئات المستوطنين الإسرائيليين، دُفنوا في أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية، قريبة من المستوطنات التي كانوا يسكنون فيها.

العالم - فلسطين

ونقلت الصحيفة ذات التوجه اليساري، عن منظمة حقوقية غير حكومية لم تسمها، قولها إن العديد من المقابر دُشنت في أراض فلسطينية خاصة، لدفن المستوطنين قرب أماكن سكنهم في المستوطنات المحاذية.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية.

وبحسب بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015.

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