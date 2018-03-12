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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة معظهم قصر 

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة معظهم قصر 
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين (26-2) عددا من المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، فيما شهدت بلدتي عزون في قلقيلية والنبي صالح في رام الله مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لهما.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل غرب مدينة نابلس، واعتقلت ثلاثة شبان هم: عاصم حسن أيوب عصيدة (23 عاما)، زيد أحمد البنا عصيدة (19 عاما)، محمود عبد الكريم رمضان (19 عاما)، قبل انسحابها من القرية.

كما اعتقلت الشابين عماد بنات من مخيم عسكر القديم، وعمر ناجح سمارة، من حي المساكن الشعبية.

من جهة أخرى، كثفت قوات الاحتلال صباح اليوم من تواجدها وانتشارها في محيط مدينة نابلس دون معرفة دوافع ذلك.

وأفاد شهود أن هناك تواجد لافت لدوريات الاحتلال وشرطته على  حاجز حوارة ومدخل بورين ودوار مستوطنة يتسهار، إضافة إلى حواجز طيارة على مفرق عينابوس ومدخل بيتا وعلى حاجز بيت فوريك.

وحسب شهود عيان، فإن هناك تواجدا للشرطة إلى جانب دوريات الاحتلال.

وفي قلقيلية، شمال الضفة، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عزون شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن جنود الاحتلال فرضوا منع التجول والدخول والخروج من البلدة طوال ساعات الليل فيما تزامن ذلك مع تفتيش طال أغلب المنازل في البلدة سيما في المنطقة المطلة على مستوطنة "كرني شمرون".

وأضافت المصادر أن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة فيما أصيب مواطنون بالاختناق في الوقت الذي أطلق فيه الجنود عشرات القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين.

وشملت العملية العسكرية تفتيشا دقيقا للمنازل والعبث بمحتوياتها والتحقيق الميداني مع أصحابها، علما أن عزون تقع في حزام استيطاني أقيم على أراضيها من ثلاث جهات.

وفي محافظة رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين في قرية النبي صالح.

وقال مواطنون من القرية إن قوة عسكرية كبيرة وعشرات الجنود المشاة اقتحموا القرية انطلاقا من النقطة العسكرية المقامة في المنطقة الشرقية، وشرعوا باقتحام عدد كبير من المنازل والتحقيق مع الأهالي والشبان بصورة استفزازية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل القاصر الجريح محمد فضل التميمي (15 عاما)، وشقيقه تميم التميمي (17 عاما).

كما اعتقل الاحتلال كل من: محمد مجاهد التميمي (15 عاما)، مؤيد حمزة التميمي (17 عاما)، وئام إياد التميمي (17 عاما)، عمر صالح التميمي (29 عاما)، صهيب سميح التميمي (14 عاما)، أمجد عبد الحفيظ التميمي (28 عاما)، أحمد سامي التميمي (19 عاما)، إسلام صالح التميمي (21 عاما).

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات في أرجاء القرية أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والرصاص المطاطي على الشبان.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان لوسائل الإعلام أن قواته قامت بعملية دهم وتفتيش خاصة في قرية النبي صالح، وسوغ الحملة بالعلميات والفعاليات المناهضة للاحتلال.

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