قوات تركية خاصة الى عفرين تحضيرا للقتال بالمناطق السكنية

العالم - سوريا

أعلن ذلك نائب رئيس وزراء تركيا الناطق الرسمي باسم الحكومة بكر بوزداغ، في مقابلة مع قناة "أن تي في"، اليوم الاثنين مؤكدا أن "إرسال عناصر العمليات الخاصة هو تحضير للمعارك في المناطق السكنية".

واضاف بوزداغ: "إن العمليات مستمرة في المناطق الريفية والقرى والبلدات البعيدة عن المدن، وكلما ضاق المجال ستمتد العمليات إلى المناطق السكنية حيث يوجد المدنيون".

وأعلنت تركيا في وقت سابق الأحد، أن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية.

وقال متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك".

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