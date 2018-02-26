روسيا تصنع طائرة جديدة مجهزة بأسلحة الليزر

العالم - اوروبا

واشار المصدر إلى الانتهاء من تطوير هذا المجمع وإنجاز الأعمال المتعلقة بهذه المرحلة، الأمر الذي يسمح بالمضي قدما لإنشاء مثل هذه الطائرات. وأضاف أن الطائرة التي ستحمل سلاح الليزر، الذي سيعمل أيضا على وقف أقمار الاستطلاع، ستكون جديدة تماما.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتي صنع المختبر الطائر "أ-60" لتطوير تكنولوجيا "الليزر الطائر"، على أساس طائرة النقل العسكري "إيل-76" في عام 1981. وتتميز تلك الطائرة بمقدمتها الطويلة، حيث ثبت نظام التوجيه. وتم تثبيت سلاح الليزر في أبراج قابلة للسحب خلف أبواب في جسم الطائرة العلوي.

وتم إيقاف العمل على تطوير "أ-60" في بداية القرن 21 لأن تكنولوجيا الليزر لم تعد قادرة على مواكبة تطور الطيران. وأجريت تجربة في عام 2009، إذ تم إطلاق شعاع ليزر من على متن "أ-60"، الذي سجل مركبة فضائية ذات سرعة عالية على بعد 1500 كم.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف في عام 2016 عن الانتهاء من الاختبارات البرية لليرز المحدث "أ-60" والاستمرار في اختبارات الطيران.

كما أجرت شركة الصناعة العلمية المتحدة "ألماظ" في عام 2017 بحوثا لتطوير نموذج نظام الليزر المحمول على متن الطائرة للعمل في المنطقة تحت الحمراء على الأرض وفي البحر والجو والفضاء.

سبوتنيك

206-114