قرار رسمي عراقي جديد حول كردستان..ما هو!

مددت الحكومة العراقية الحظر الجوي على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري منطقة كردستان العراق، حسبما أفاد مصدر رفيع في مطار أربيل الدولي الاثنين.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه "تم تمديد الحظر لثلاثة أشهر اخرى".

وكانت الحكومة العراقية حظرت في ايلول الماضي الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ردا على الاستفتاء بشأن انفصال كردستان الذى نظمته سلطات المنطقة واعتبرته بغداد غير قانوني.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه لا حصار على منطقة كردستان، بل تواصل بغداد تعزيز سلطتها الاتحادية بضمانها المنافذ والمطارات في السليمانية وأربيل، موضحا أنه في جميع دول العالم المنافذ الحدودية هي مسؤولية اتحادية.

102