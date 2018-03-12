لون البحر يتحول الى الاحمر في عمان.. وهذا ما طلبته الطواريء من العُمانيين!

دعت اللجنة الرئيسية للطواريء في الهيئة العامة للكهرباء والمياه بسلطنة عمان، جميع المواطنين، في ولاية سيب بمحافظة مسقط، وولايات محافظة الداخلية، الى مواصلة ترشيد استهلاك المياه، لاحتمال تأثر انتاج محطات التحلية بفعل ظاهرة المد الأحمر في ولاية بركاء.

وأوضحت البيانات من المركز الوطني للمراقبة والتحكم الرئيسي للمياه في ولاية “بوشر” عن استمرار حالة المد الأحمر وتأثيرها على وحدات التحلية، نتج عنه تذبذب في إنتاج المياه من محطات التحلية ببركاء.

وتقوم الفرق الميدانية التابعة لشركات التحلية بمتابعة وقياس نسبة العوالق في مياه البحر بشكل مستمر لضمان التشغيل الآمن لوحدات التحلية.

وتواصل اللجنة متابعة تطبيق خطط الاستجابة للطوارئ في ولاية السيب بمحافظة مسقط وولايات محافظة الداخلية لضمان عدم تأثر المشتركين بخدمة المياه في المناطق التي تزودها محطات التحلية في ولاية بركاء.

المد الأحمر هو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذي لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح، معظم الوقت يتغير اللون إلى الأحمر، ولكن قد يتراوح لون المياه ما بين البني، البرتقالي، الأصفر الفاتح، الأخضر والوردي، حيث يعتمد اللون الناتج على لون العوالق .

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