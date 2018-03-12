بالفيديو...سلسلة لقاءات عقدها الوفد الأمني المصري بقطاع غزة اليوم

العالم - خاص بالعالم

وفي الأثناء شهد القطاع مسيرات تندد بتردي الأوضاع المعيشية، كما دعت نقابة العاملين في غزة كافة المؤسسات الحكومية للاضراب بسبب عدم التزام السلطة بدفع رواتبهم.

ويترأس الوفد اللواء سامح نبيل والقنصل العام خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج، حيث التقوا بوكيل وزارة الداخلية في حكومة الحمد الله "محمد منصور" الذي يزور غزة حاليا لبحث آليات المصالحة وتمكين الوزارة من اداء مهامها.

كما التقى الوفد المصري وزير الثقافة الدكتور ايهاب بسيسو وذلك في مقر اقامة الوفد، والتقى أيضا بوزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة ووزيرة المرأه هيفاء الأغا وذلك في مقر وزارة الأشغال في غزة لبحث آليات المصالحة وتمكين الوزارات من عملها.

والتقى الوفد ايضا للمرة الثانية منذ قدومه، برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار واللواء توفيق أبو نعيم لإجراء مباحثات حول المصالحة.

وكان الوفد الأمني المصري وصل قطاع غزة ظهر أمس بناء على تعليمات عليا لمتابعة تنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق القاهرة الأخير بين فتح وحماس.

كما وصل أمس عدد من وزراء حكومة الحمد الله الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز في اعقاب وصول الوفد المصري.

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