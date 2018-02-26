ظريف يرحب بتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وبلغراد

العالم - ایران

واستهل ظريف جولته في اوروبا الشرقية بزيارة العاصمة الصربية بلغراد حيث التقى اليوم الاثنين النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي ايويتسا داتشيتش وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات .

واعرب ظريف خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارته صربيا مؤكدا عزم طهران على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والبرلمانية، مشيرا الى انه يحمل دعوة من الرئيس روحاني الى الرئيس الصربي لزيارة ايران .

ورحب وزير الخارجية الايراني بالغاء تاشيرات الدخول بين البلدين وقال ان تسيير رحلات مباشرة بين البلدين من شانه تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات بين شعبي البلدين بشكل ملحوظ.

واعتبر ظريف، قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمناجم والاتصالات والزراعة وباقي قطاعات البنى التحتية، ارضية مناسبة للتعاون بين البلدين.

بدوره اعرب وزير الخارجية الصربي عن استعداد بلغراد لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقال ان وجود وفد من التجار الايرانيين برفقة وزير الخارجية بامكانه ان يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وصربيا.

الى ذلك تباحث الجانبان حول التعاون الدفاعي والعلوم والتقنيات وكذلك المجالات الثقافية والفنية والجامعية ،كما بحث الوزيران بشان اخر التطورات الاقليمية والدولية.

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