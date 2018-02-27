رصد ائتمان بملياري دولار لإنشاء مرفأ على ساحل بحر عمان

العالم - ایران

واضاف شهنازي زادة ان وزارة النفط الايرانية تتولى مسؤولية توفير هذا الائتمان مشبرا الى ان رصيف تصدير النفط في ميناء جاسك يعتبر ثاني اكبر رصيف لصادرات النفط في ايران؛ حيث من المقرر ان يتم تدشينه رسميا بحلول عام 2021.

واعتبر المسؤول في وزارة النفط الايرانية ان مشروع انشاء خط انبوب لنقل الخام من منطقة 'غوره' الى ميناء جاسك وبناء المحطة تصدير في هذه المنطقة بانه مشروع استراتيجي هام.

وصرح ان هذا الخط يبلغ طوله 100 كم، بدء من منطقه غوره بمدينة ديلم ومرورا بمحافظة فارس (جنوب البلاد) و وصولا الى ميناء جاسك.

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