ظريف: ترامب فشل في تنفيذ وعده بتمزيق الاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال ظريف في كلمة القاها مساء أمس الاثنين امام افراد الجالية الايرانية في صربيا: ان الشعب الايراني هو الذي جعل الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة اقليمية في المنطقة.

واكد وزير الخارجية انه بالرغم جميع النواقص والمشاكل واجراءات الحظر طيلة العقود الاربعة الماضية فان ايران تعتبر من اكثر الدول امنا واستقرارا في المنطقة.

واضاف: اليوم في الغرب واميركا يقولون ان ايران استطاعت كسب نفوذ كبير، وهذا تحقق بفضل مقاومة ودعم الشعب.

وفي جانب آخر من حديثه اكد ظريف ان اشد اجراءات الحظر الاميركية لم تستطيع اخضاع الشعب الايراني، مضيفا: ان سياسة فصل الشعب عن القيادة كان هدف اجراءات الحظر حسب تعبيرهم، لكن هذا المخطط فشل بواسطة الشعب الايراني.

وتابع وزير الخارجية قائلا: ان شخصا /ترامب/ كان يدعي ان تمزيق الاتفاق النووي هي في مقدمة اولوياته واعتبره أسوأ اتفاق في تاريخ اميركا، ولكن بعد 14 شهرا لم يتمكن من تنفيذ وعده، لانه يعلم ما هو الثمن الذي يجب ان يدفعه.

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