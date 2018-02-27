صحيفة هندية: العلاقات بين طهران ونيودلهي باتت تأخذ طابعاً ايجابياً تقدمياً

العالم-ايران

كتبت صحيفة «اكونوميك تايمز» اليوم الاثنين: إنه منذ زيارة رئيس الوزراء الهندي لطهران في 2016وتأكيد الرئيس الايراني على ضرورة توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع الهند في شتى المجالات وتشديده على ضرورة تولي الهند دوراً أكبر في المنطقة باتت العلاقات بين طهران ونيودلهي تأخذ طابعاً ايجابياً تقدمياً.

كما سلطت الصحيفة الضوء على المراحل التي مرت بها علاقات البلدين حتى وصلت الى هذا الحد من الرقيّ وعلى مدى تأثير هذا التطور في العلاقات على المنطقة والعالم وكتبت: إنّ الهند بدأت تجرب طبيعة التفاعل مع الظروف الراهنة السياسية المعقدة في غرب آسيا إنما عبر بوابات اقتصادية معتبرة زيارة روحاني للهند التي تلت زيارة بنيامين نتنياهو وزيارة ناريندا مودي رئيس وزراء الهند لفلسطين والإمارات وعمان ذات أهمية وافرازات خاصة.

هذا وأشارت الصحيفة الي الرغبة الايرانية التي بانت عبر تصريحات وبيانات رئيسها حسن روحاني والتي تهدف الى كسب دعم الهند لها أو إتخاذها موقفاً محايداً في المواجهة الايرانية للجبهة الامريكية الصهيونية السعودية وكتبت: إنّ الهند طالبت ايران بتسهيل وصولها الى افغانستان وآسيا الوسطي و روسيا .

وأضافت الصحيفة بأنّ الهند دعمت مساعي تطبيق الاتفاق النووي رغم تصريحات ترامب المعارضة له منوهة إلى رغبة ايرانية للتعاون مع الهند في المجال الدفاعي رغم علم طهران بالحيطة الهندية في هذا الشأن.