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صالح مسلم: المقاومة هي السبيل الوحيد للتخلص من "العدوان التركي"

صالح مسلم: المقاومة هي السبيل الوحيد للتخلص من
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال القيادي الكردي السوري، صالح مسلم، إن المحكمة التشيكية استنتجت أن الاتهامات التركية باطلة.

العالم - تركيا

وذكر مسلم، اليوم الثلاثاء بعد إطلاق سراحه، أن "المقاومة هي السبيل الوحيد للتخلص من العدوان التركي على عفرين".

واعتبر الزعيم الكردي أن قرار المحكمة التشيكية، بإخلاء سبيله، دليلا على زيف الاتهامات التركية ضده بممارسة الإرهاب، مشددا على ضرورة التصدي "للعدوان التركي على مدينة عفرين السورية".

وقال مسلم، لفضائية "روناهي" الكردية، "الجميع يدرك هنا بأن الادعاءات التركية باطلة ولا صحة لها".

وتابع "سنستمر في مقاومتنا ولن نتخلى عن قضيتنا والمقاومة هي السبيل الوحيد للتخلص من العدوان التركي والنصر سيكون حليفنا".

كانت محكمة تشيكية قضت، اليوم، بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم الرئيس السابق لحزب "ب ي د" التابع لحزب "العمال الكردستاني"، رغم طلب تركيا تسليمه.

وأعلنت براغ، أول من أمس الأحد، اعتقال الزعيم السوري الكردي. وذكرت تركيا أنها بدأت في إجراءات طلب تسليمه.

وتصنف تركيا حزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت مسلم على "القائمة الحمراء" قبل أسبوع من القبض عليه في التشيك، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه.

سبوتنك

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