جعفري: نكرس جهودنا للمزيد من استخدام المروحيات والطائرات المسيرة

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش تدشين مجمع لمروحيات الحرس الثوري، انه ومنذ اقل من عامين تم اتخاذ القرار بتجهيز القوة البرية للحرس الثوري بالمروحيات وان تكون لها وحدة مروحيات.

واضاف، انه وبجهود قائد القوة البرية للحرس تم انشاء 3 مراكز لمروحيات القوة البرية واصبحت جاهزة لتنفيذ المهمات وهو في الحقيقة عمل رائع ومنقطع النظير يثبت بانه حينما يتم تجهيز قوات ما بمعدات فان الجهود والهمم والمصادر توظف للمزيد من الاستفادة منها.

واوضح قائد الحرس الثوري بان هذا المركز لعمليات الصيانة الاساسية لا نظير له في البلاد ونامل من خلال تطوير وحدة المروحيات في القوة البرية للحرس الثوري تحقيق المزيد من الاقتدار لهذه القوة وترسيخ الامن في البلاد.

وقال اللواء جعفري انه وفي ضوء تكنولوجيا الطائرات المسيرة والمروحيات وتاثيرها الحاسم في تنفيذ المهمات، فاننا وفي ضوء القرار الجديد سنكرس جهودنا في مسار الاستخدام الامثل والجيد لهذه الامور في العمليات خاصة الانزال الجوي والكشف عن العدو في مناطق العمليات والهجوم الجوي.

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