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بريطانيا.. ناشطون يحتجون على زيارة بن سلمان للبلاد

بريطانيا.. ناشطون يحتجون على زيارة بن سلمان للبلاد
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

يستعد ناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، لتنظيم مظاهرة، تنطلق يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد.

العالم - اوروبا

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" في تقرير لها، صباح اليوم الأربعاء، أنه يتم التجهيز لاحتجاجات في " داونينج ستريت" في بريطانيا، بعد تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقبل ولي العهد السعودي.

وأكد التقرير، على أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان سيقيمون مظاهرة الأربعاء المقبل بسبب زيارة محمد بن سلمان للبلاد.

ويطالب المتظاهرون تيريزا ماي بالضغط على ولي العهد السعودي لتطبيق معايير حقوق الإنسان في بلاده، فضلاً عن تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية وسط العمل العسكري للمملكة في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن جماعات، مثل ائتلاف وقف الحرب سينضم للاحتجاجات.

يذكر أن بريطانيا أبرمت صفقة بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني من الأسلحة إلى السعودية منذ أن بدأت تدخلها في العدوان على اليمن، والذي شهد مجازر بحق الآلاف من المدنيين.

وذكر التقرير أن أحد الأسباب لهذه الاحتجاجات أيضاً هو الحصار الذي تقوده السعودية على اليمن ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

ونقل كاتب التقرير عن أندرو سميث من حملة "ضد تجارة الأسلحة": "لقد قامت المملكة المتحدة بتسليح ودعم الحرب الرهيبة منذ اليوم الأول، وليس هناك شك في أن مبيعات الأسلحة ستكون على رأس جدول الأعمال في الأسبوع المقبل". مضيفا “ان تيريزا ماي تضع مصالح تجارة الاسلحة فوق حقوق الشعب اليمني”.

المصدر: وكالة خبر

 

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