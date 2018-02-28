بوتين يشدد على ضمان الأمن في مونديال 2018

العالم - أوروبا

وصرح بوتين خلال اجتماع سنوي لمسؤولي وزارة الداخلية "يبقى اقل من ستة اشهر قبل انطلاق منافسات المونديال في 11 مدينة روسية"، مضيفا "علينا ان نعمل ليكون التنظيم على أعلى مستوى وقبل كل شيء ضمان أمن الرياضيين والمشجعين على حد سواء وعلى أعلى مستوى ايضا".

واشاد بوتين بـ "الخبرة الايجابية الهائلة" للشرطة الروسية في هذا المجال، مؤكدا انه "لا يشك على الاطلاق" في ان رجال الشرطة "سيتصرفون بطريقة صحيحة وبما تقتضيه القوانين" خلال المونديال، معتبرا ان "طريقة اقامة هذا الحدث المهم وصورة روسيا بأكملها مرتبطتان مباشرة بعملكم الدقيق والفعال".

واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاسبوع الماضي ان لديه "ملء الثقة" بروسيا لجهة ضمان الامن خلال المونديال على رغم أحداث شغب عنيفة قام بها مشجعو سبارتاك موسكو في مدينة بلباو الاسبانية خلال مباراة فريقهم مع اتلتيك بلباو الاسباني في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في 22 شباط/فبراير.

وستواجه روسيا مخاوف تكرار أعمال الشغب التي قام بها مشجعو منتخبها على هامش كأس أوروبا في حزيران/يونيو 2016 في مرسيليا الفرنسية.

وتثير استضافة روسيا لأهم حدث في كرة القدم العالمية، مخاوف من اضطرابات أمنية لاسيما منها تلك المرتبطة بشغب المشجعين، بينما تؤكد السلطات انها قادرة على الحؤول دون حصول أي مشاكل.

