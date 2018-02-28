روسيا تتقدم على الصين باحتياطيات الذهب

العالم - اقتصاد

ودخلت روسيا، التي حلت في المرتبة الخامسة عالميا، بذلك نادي كبار الدول ذات أعلى احتياطيات من المعدن النفيس، متقدمة على الصين، والتي جاءت في المرتبة السادسة، حيث بلغت احتياطياتها في 1 فبراير/شباط 1843 طن.

وتشكل احتياطيات الذهب من إجمالي الاحتياطيات الروسية نسبة 17.9%، وبلغت الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في 1 فبراير /شباط 447.735 مليار دولار.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، والتي بلغت بحسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، 8133.5 طن، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا باحتياطيات تبلغ 3373.6 طن، ومن ثم إيطاليا بـ 2451.8 طن، ثم فرنسا باحتياطيات 2436 طن.

المصدر: وكالات