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مراسل العالم: الجيش التركي يقصف قريتي رمادية وحميلكة بمنطقة جندريسة في ريف عفرين بالمدفعية الثقيلة
سقوط قذائف مدفعية على اطراف بلدة خان أرنبة ومدينة البعث في ريف القنيطرة واقتصرت الاضرار علىالماديات
مراسل العالم: مدافع الجيش التركي تستهدف قرية ميركان التابعة لناحية موباتا في عفرين وسقطت العديد من القذائف على القرية ومحيطها، والأنباء الأولية تتحدث عن وقوع إصابات بين أهالي القرية.
مصدر ميداني: إستشهاد 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 7 و 15 سنة جراء غارة لطيران العدوان على مزرعة بقرية السد شمال مدينة حيس في الحديدة
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الرئيس روحاني يوجه رسالة للولايات المتحدة.. شاهد الفيديو

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال كلمة له في محافظة هرمزغان جنوب شرقي ايران، ان بلاده لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية، وليست بحاجة للاستئذان من احد لتعزيز تلك القدرات.

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني في تجمع جماهيري: ان ايران ستصنع ما تحتاجه في هذا الاطار بخبراتها المحلية.

كما جدد روحاني التزام بلاده بتعهداتها الدولية الواردة في الاتفاق طالما التزمت بها الاطراف الاخرى، وقال ان الولايات المتحدة تواجه عزلة دولية عندما تحاول الاضرار بالشعب الايراني، مؤكداً أن واشنطن تواجه العزلة بعد كل مؤامرة ضد إيران.

وفي الشأن اليمني دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وبريطانيا الى الكف عن إرسال الاسلحة الى السعودية اذا كان يهمهم الوضع الانساني في هذا البلد.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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