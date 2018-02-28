الرئيس روحاني يوجه رسالة للولايات المتحدة.. شاهد الفيديو

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني في تجمع جماهيري: ان ايران ستصنع ما تحتاجه في هذا الاطار بخبراتها المحلية.

كما جدد روحاني التزام بلاده بتعهداتها الدولية الواردة في الاتفاق طالما التزمت بها الاطراف الاخرى، وقال ان الولايات المتحدة تواجه عزلة دولية عندما تحاول الاضرار بالشعب الايراني، مؤكداً أن واشنطن تواجه العزلة بعد كل مؤامرة ضد إيران.

وفي الشأن اليمني دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وبريطانيا الى الكف عن إرسال الاسلحة الى السعودية اذا كان يهمهم الوضع الانساني في هذا البلد.

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