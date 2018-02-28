اتفاق حول "هدنة شاملة" في جنوب شرق أوكرانيا

العالم - أوروبا

وفي أعقاب لقاء أجرته، في العاصمة البيلاروسية مينسك، مجموعة الاتصال حول التسوية في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، قال فلاديسلاف دينيغو، مندوب "جمهورية لوغانسك الشعبية" (غير المعترف بها) في مينسك: "جرى الاتفاق حول التزام الطرفين الكامل بوقف إطلاق النار، اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت كييف في 5 مارس، إضافة إلى الاتفاق حول إجراءات ضمان ذلك".

وأضاف دينيغو أن نص الوثيقة ذات الشأن سيتم تنسيقه بين الطرفين ونشره في الأيام القريبة القادمة".

وتضم مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، ممثلين عن كل من روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إضافة إلى ممثلين عن "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" اللتين أعلنتا، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، استقلالهما عن كييف من جانب واحد.

وبحسب الأمم المتحدة فقد خلف النزاع المسلح في دونباس الذي اندلع بعد أن بدأت السلطات الأوكرانية، في أبريل 2014، حملة عسكرية ضد "الانفصاليين"، أكثر من 10 آلاف قتيل.

