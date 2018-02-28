لافروف ودي ميستورا يبحثان نتائج الهدنة في سوريا

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف ودي ميستورا التقيا في جنيف على الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار البيان الذي أصدرته الوزارة في أعقاب اللقاء، إلى أن المحادثات ركزت على تحقيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية، أواخر يناير الماضي، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن دمشق وطيفا واسعا من المعارضة السورية.

كما جاء في البيان أن لافروف ودي ميستورا تناولا أيضا تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا في ضوء تبني مجلس الأمن الدولي، في 24 فبراير، القرار 2401 الذي يطالب بوقف الأعمال القتالية في عموم أراضي سوريا، باستثناء عمليات تستهدف المجموعات الإرهابية هناك.

