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تدشين مشروع تعزيز الطاقة الانتاجية للبنزين في مصفى بندرعباس

تدشين مشروع تعزيز الطاقة الانتاجية للبنزين في مصفى بندرعباس
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

رعى رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الاربعاء مراسم تدشين مشروع زيادة الطاقة الانتاجية للبنزين في مصفى بندرعباس بمحافظة هرمزكان (جنوب)، وذلك بمشاركة وزير النفط بيجن زنكنة، الى جانب عدد من مسؤولي البلاد.

العالم - ايران

وقال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتنقيب النفط في مدينة بندر عباس 'هاشم نامور'، أن اجمالي النفقات التي صرفت لانجاز هذا المشروع بلغت نحو 600 مليون يورو.

وتابع نامور في كلمة له بالمناسبة، ان مشروع تعزيز الطاقة الانتاجية للبنزين في مصفي بندر عباس اسهم في توفير 602 فرصة عمل مباشرة؛ مضيفا ان من اهم اهداف تنفيذ هذا المشروع يكمن في بلوغ حجم الـ 12 مليون لتر لانتاج البنزين بجودة 'يورو 4'.

يذكر ان الطاقة الانتاجية لدى شركة تصفية النفط في بندرعباس تبلغ 350 الف برميل من النفط الخام والمكثفات الغازية يوميا؛ بما يشكّل 18 بالمئة من اجمالي حجم انتاج الطاقة في البلاد. 

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