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قراصنة روس يخترقون شبكة انترنت لوزارتين في ألمانيا

قراصنة روس يخترقون شبكة انترنت لوزارتين في ألمانيا
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

تمكن قراصنة روس من اختراق شبكتي انترنت تخصان وزارتي الخارجية والداخلية الالمانيتين، فيما تعرضت شبكة حكومية اخرى للاختراق.

العالم - أوروبا

وقامت مجموعة من القرصنة الروسية المعروفة باسم "ايه بي تي 28" التي تم ربطها بالاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو" واتهامها بالهجوم على حملة هيلاري كلينتون عام 2016 نجحت بزرع برمجية خبيثة في الشبكة الخاصة بالوزارتين لمدة عام.

واستطاعت اجهزة الأمن الالمانية اكتشاف برمجية التجسس فقط في شهر كانون الاول/ديسمبر.

واكدت ان هذا الهجوم الالكتروني هو الاكبر الذي يطاول الحكومة الالمانية.

وحذر مسؤولون امنيون المان بشكل متكرر خلال الانتخابات الالمانية عام 2017 من ان القراصنة الروس قد يعمدون الى محاولة تعطيل الانتخابات.

ورغم عدم امتلاك السلطات الالمانية ادلة دامغة، الا انها حمّلت مجموعة "ايه بي تي 28" المعروفة ايضا باسم "الدب الفاخر"او "سوفاسي" مسؤولية الهجوم الالكتروني الذي عطّل شبكة البرلمان الالماني "بوندستاغ" عام 2015 لأيام.

وتمكن القراصنة من الاستيلاء على 17 غيغابايت من المعلومات يخشى المسؤولون انها قد تستخدم لابتزاز النواب او النيل من مصداقيتهم.

ومع ارتفاع وتيرة الهجمات الالكترونية، أنشأت وزارة الدفاع الالمانية عام 2016 ادارة الكترونية بهدف تنسيق الردود على الاختراقات الالكترونية.
 

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