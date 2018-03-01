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 طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلى مدينة شيراز الإيرانية

 طيران 'السلام' العمانية تدشن رحلاتها إلى مدينة شيراز الإيرانية
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت الاربعاء من مطار مسقط الدولي أول رحلة لشركة طيران 'السلام' / أول طيران اقتصادي في سلطنة عمان/ إلي مدينة شيراز الإيرانية نظرا للطلب المتزايد من قبل الزبائن على هذه الوجهة.

واوردت وكالة الانباء العمانية ان الدكتور أنور بن محمد الرواس نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران السلام اوضح أن الشركة تدرك أهمية الوجهات السياحية والعلاجية كشيراز ، مبينا أن مدينة شيراز الإيرانية اشتهرت بالسياحة العلاجية خصوصا في مجال العيون لذا زاد الطلب عليها من قبل الزبائن.

وأضاف أن تدشين هذا الخط من شأنه توثيق مجالات التعاون بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خصوصا في المجال التجاري وازدياد عدد السياح بين البلدين الصديقين.

من جانبه أوضح الكابتن محمد أحمد المدير التنفيذي لطيران السلام أن تدشين خط مسقط - شيراز- مسقط إضافة جديدة لطيران السلام جاءت استجابة لطلب الزبائن ؛ لأنها تعتبر وجهة علاجية وسياحية بالإضافة إلى وجود جالية إيرانية من شيراز تقيم في مسقط.

وأضاف أن طيران السلام يخطط لوجهات أخرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي طهران ومشهد.

جديرٌ بالذكر أن طيران السلام سيقوم بتسيير رحلتين أسبوعيتين إلي مدينة شيراز يومي الأحد والأربعاء، وبإضافة شيراز كوجهة جديدة، فقد اتسعت شبكة طيران السلام لتشمل 9 وجهات اخري تتضمن مسقط، وصلالة، وصحار، ودبي، والدوحة، وجدة، وكراتشي، وسيالكوت و ملتان.

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