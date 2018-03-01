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موسكو ستواصل مطالبة لندن بالضغط على المسلحين في الغوطة

موسكو ستواصل مطالبة لندن بالضغط على المسلحين في الغوطة
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر دبلوماسي في العاصمة البريطانية أن السفارة الروسية في لندن ستواصل مطالبة بريطانيا بممارسة الضغط على المسلحين في غوطة دمشق الشرقية.

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ونوه المصدر، بأن الجانب الروسي، بعد لقاء أجراه السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو مع نائب وزير الخارجية البريطاني ألان دنكان، يخطط للعودة إلى الموضوع والاستفسار لدى الجانب البريطاني حول ما الذي فعله لممارسة الضغط على المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لحملها على وقف إطلاق النار ونزع الألغام عن ممرات مخصصة للمدنيين وإيصال مساعدات إنسانية لمحتاجيها.

ويخصوص الوضع الحالي، قال المصدر إن البعثة الديبلوماسية الروسية لا ترى نتائج لجهود لندن، بما في ذلك في مساعدة الأمم المتحدة على أدائها مهمتها الإنسانية في سوريا، كما أنها تواصل عملها على إطلاع وزارة الخارجية البريطانية على رؤية موسكو لسبل تطبيق القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بصورة فعالة.

وأوضح المصدر أن توصل طرفي النزاع إلى اتفاق موثوق به يشكل أساسا لصمود وقف إطلاق النار، ولهذا السبب فقد "دعا الدبلوماسيون الروس لندن مجددا إلى أن تدفع المجموعات المسلحة نحو اتفاق من هذا القبيل وتضمن توقف المسلحين عن قصف دمشق واستفزازات أخرى واحتجاز أناس كرهائن".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، في 24 فبراير، القرار 2401 الذي طالب وقف الأعمال القتالية في عموم أراضي سوريا لمدة لا تقل عن 30 يوما، وذلك لتقديم مساعدات أنسانية إلى سكانها. وذكّر ياكوفينكو لدنكان، أثناء لقائهما في مقر الخارجية البريطانية، بأن القرار الأممي لا تنطبق على عمليات عسكرية ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" و"القاعدة" وجميع المنظمات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها.

وأكدت السفارة الروسية في لندن عزمها على مواصلة العمل في هذا المسار، على الرغم من محاولات بعض الأطراف الخارجية لدعم الإرهابيين وفصائل المسلحين المعارضين المرتبطين بهم لتحقيق مخططاتهم المتعلقة بالإطاحة بالسلطات السورية الشرعية وتجزئة البلاد.

المصدر: تاس

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