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ظريف يبحث في كرواتيا تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات

ظريف يبحث في كرواتيا تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في زغرب مساء الاربعاء بوزير العمل الكرواتي ماركو بافيتش، حيث بحث الجانبان تطوير التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات.

واشار الجانبان في هذا اللقاء الى العلاقات المتنامية بين البلدين، واكدا على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والصناعة والتدريب الفني والمهني وكذلك التعاون المصرفي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى زغرب مساء الاربعاء قادما من صوفيا في اطار جولة على عدد من دول البلقان بداها من صربيا ومن ثم بلغاريا وكرواتيا واخيرا البوسنة والهرسك.

وفي صربيا وبلغاريا التقى الوزير ظريف كبار المسؤولين فيهما للبحث في الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الجولة وفد سياسي رفيع اضافة الى وفد اقتصادي يضم مندوبين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية وخالقي فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

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