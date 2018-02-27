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في الملتقى التجاري المشترك بين ايران وصربيا

ظريف يدعو الى استخدام العملة الوطنية لحل المشاكل المصرفية

ظريف يدعو الى استخدام العملة الوطنية لحل المشاكل المصرفية
الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الى استخدام العملة الوطنية واقامة روابط الوساطة بين البنوك في ايران والدول الأخرى لحل المشاكل المصرفية.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية في تصريح قبل مشاركته في الملتقى التجاري المشترك بين ايران وصربيا الذي عقد اليوم الثلاثاء في بلغراد، في اشارة الى حضور شركات من القطاع الخاص وكذلك الشركات المعرفية في الوفد الايراني، مضيفا: ان هذه الشركات تمتلك امكانيات كبيرة جدا في الدول الاجنبية.


واشار ظريف الى وجود عقبات امام اداء الشركات الايرانية، مضيفا: استخدمنا أساليب مختلفة لتذليل العقبات المصرفية الأكثر شيوعا، ومن أهمها استخدام العملة الوطنية في بعض الدول، وفي عدد من الدول الاخرى يجري ايضا تنفيذها، وفضلا عن ذلك توجد اساليب تقليدية مثل روابط الوساطة بين البنوك الايرانية والاجنبية، والتي تم استئنافها بعد ان توقفت في الفترة الماضية، لكنها لا تزال في مرحلة البلورة.


وتابع وزير الخارجية: هناك مشاكل اخرى من بينها مشاكل هيكلية حول عدم وجود شركات تصديرية كبرى، وسيتم حل هذا الموضوع بمساعدة القطاع الخاص ان شاء الله.
وشارك في الملتقى التجاري المشترك بين ايران وصربيا الذي عقد اليوم في بلغراد بحضور وزير الخارجية الايراني، ثلاثة وزراء من الحكومة الصربية، ورئيس غرفة التجارة الصربية واكثر من 70 شركة كبيرة من صربيا وايران.


يذكر ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" بدأ أمس الاثنين جولة في منطقة البلقان وشرق اوروبا، حيث وصل الى بلغراد عاصمة صربيا في المحطة الاولى من جولته يتبعها بزيارة الى كل من بلغاريا وكرواتيا والبوسنة والهرسك.

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