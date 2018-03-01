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الجيش الإيراني يمتلك أقوى أسطول مروحيّات في الشّرق الأوسط

الجيش الإيراني يمتلك أقوى أسطول مروحيّات في الشّرق الأوسط
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوّة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إن سلاح طيران القوة البرّية الايراني يمتلك أقوى أسطول مروحيّات في الشّرق الأوسط.

وشارك قائد القوّة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري في حفل تخريج عدد من طلاب الكليات العسكرية والحربية في أصفهان وتطرّق في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الى التّطور السّريع الذي شهده سلاح طيران القوة البرية  قائلا: "سلاح طيران القوة البرية الذي تملكه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو لخدمة الإسلام وقد حقق تطورا مميزا خلال الفترة منذ انتصار الثورة الإسلامية الى اليوم وهو يملك اليوم أقوى أسطول مروحيات في الشّرق الأوسط".

ونوّه العميد حيدري إلى أن هذا السلاح جاهز للدّفاع عن الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية في أيّ لحظة، مضيفا: "قبل 6 أشهر وجّه هذا السلاح  ضربة لعناصر بيجاك الإرهابية وحصد أرواح 13 إرهابيا غرب البلاد". 

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