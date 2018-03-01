الرئيس الأوكراني: لن نستعيد سفننا الحربية من روسيا إلا مع القرم

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وأشار الرئيس بوروشينكو، إلى أن مقترح اللجنة المشكلة من أجل تعديل المادة الـ10 من الدستور الأوكراني لتغيير وضع جمهورية القرم ذاتية الحكم، إلى جمهورية تتار القرم ذاتية الحكم، لم يُقدم إليه بعد.

ولفت إلى أن المقترح ينبغي أن يتم المصادقة عليه في اللجنة الدستورية.

وأعرب عن أمله أن يصادق البرلمان الأوكراني على المقترح عقب الانتهاء منه.

وأكد الرئيس الأوكراني أنهم سيفعلون كل شيء من أجل استعادة شبه جزيرة القرم المحتلة من روسيا.

وبين أن الجهود الدبلوماسية، والعقوبات، والعملية القانونية مستمرة من أجل تحقيق ذلك.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لإعادة السفن الحربية، والطائرات، وسائر المعدات الأخرى التابعة لأوكرانية في شبه جزيرة القرم عقب ضمها.

وفي 18 مارس/ آذار 2014، انتزعت روسيا السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ضم الروس للقرم "غير شرعي".

الأناضول