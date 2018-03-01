أي حرب نووية بين أمريكا وروسيا ستؤدي الى نهاية البشرية

العالم - أوروبا

وقال الجنرال المتقاعد والمختص في الأمن الدولي يفغيني بوجينسكي: "واشنطن باعتمادها تدريب حلفائها الأوروبيين على استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا ستحرض على نهاية البشرية .. الأمريكيون يركزون على استخدام النووي في أوروبا إلا أنهم نسوا أن ذلك في حال حدوثه فإنه لن يترك كائنا حيا على وجه الأرض".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يتخيل مدى خطورة هذا التهديد. الجيش الروسي يستعد والجيش الأمريكي يفعل الشيء نفسه... وعلى السياسيين أن يحذروا العامة من استمرار هذه الاستعدادات ومدى خطورة الوضع".

وأوضح أنه في حال وجهت واشنطن ضربة نووية لروسيا فإن الأخيرة سترد بضربة مضادة فورا، وتابع: "نحن موجودون في المنطقة الأوراسية التي تعطينا ميزة دفاعية، أما بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية، فمن المؤكد أنها ستتعرض لتصدع نتيجة للضربة النووية الروسية المضادة، وعندها ستكون نهاية الحضارة دون أدنى شك".

وأكد بوجينسكي أن روسيا مستعدة لأي ضربات نووية محتملة من الولايات المتحدة "قواتنا المسلحة مستعدة لكل شيء وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك في مناسبات عديدة والجميع على دراية بالأمر".

يذكر أن زهاء 200 من القنابل النووية الأمريكية "بي 61"، قد نشرتها واشنطن في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا ودول أوروبية أخرى كجزء من برنامج الناتو لتقاسم الأسلحة النووية.

وتعتبر موسكو وجود أسلحة نووية أمريكية وصواريخ دفباعية مضادة في القارة الأوروبية تهديدا لأمنها الوطني.

