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البنتاغون تعترف بعدم استخدام سوريا اسلحة كيميائية

البنتاغون تعترف بعدم استخدام سوريا اسلحة كيميائية
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الدقاع الاميركية (البنتاغون) دانا وايت الخميس "اننا لا نملك أي دليل حتى الآن على استخدام الأسد اسلحة كيميائية"في الغوطة الشرقيه بريف دمشق.

العالم - سوريا

وبحسب روسیاالیوم، اضافت المتحدة الامريكية في تصريحات صحفية ان "روسيا ساعدت نظام الاسد ومكنته من (قتل شعبه) ".

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اوائل الشهر الماضي إنه لم ير دليلا حتى الآن على استخدام الحكومة السورية غاز السارين لكن الولايات المتحدة تدرس تقارير بشأن استخدامه وتشعر بالقلق إزاء ذلك.

وكانت مصادر معارضة، أعلنت عدة مرات، انه تم تسجيل عدة حالات اختناق في مدينة دوما بريف دمشق، اثر قصف نفذته قوات الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا مؤخرا، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات السورية، في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية..

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة، الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.
 

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