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شاهد: يستخدم مهارات سبايدر مان للفرار من السجن

الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

في حادثة غريبة من نوعها، قام أحد السجناء بتسلق جدار سجن مرتفع مسور بالأسلاك الشائكة باستخدام حبل صنعه من مناشف الوجه.

العالم - منوعات

تمكن غينتوتاس أوربوناس (52 عاماً) من تسلق جدار سجن "إتس إم بي بيتربورو" المرتفع بطريقة تماثل طريقة السبايدر مان في تسلق الأبنية والجدران.

وقد ظهر أوربوناس في مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في السجن، وهو يقفز فوق بوابة السجن قبل أن يتسلق أحد الأنابيب برشاقة مستعيناً بطبق لاقط.

وبعد هروب أوربوناس بيومين، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بفضل اتصال هاتفي أبلغهم فيه شخص مجهول عن مكان المجرم الفار.

يذكر بأن أوربوناس كان على وشك تلقي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بعدما أدانته المحكمة بعدة جرائم بما فيها محاولة اغتصاب طفل، واختطاف الأطفال.

وبحسب القاضي غرايث هوكسوورث، فإن المتهم سيتلقى حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً علاوة على عقوبته الأصلية، بسبب فراره من السجن، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية. 

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