ظريف: محاربة الارهاب الهاجس المشترك لايران والاتحاد الاوربي

العالم - أوروبا

وأشار محمد جواد ظريف اليوم الجمعة خلال لقاء رئيس واعضاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الى مجالات التعاون الثنائي، قائلا، يمكن لايران ان تكون مصدرا موثوقا للطاقة للبوسنة والهرسك.

ونوه ظريف الى بعض العقبات التجارية بين البلدين، معربا عن امله في ان يتم تذليل هذه العقبات عبر التعاون الثنائي.

كما تناول وزير الخارجية الايراني خلال هذا اللقاء قضايا عدة ابرزها التعرفة الجمركية والعلاقات المصرفية والتأشيرات التجارية وتسهيل العلاقات التجارية بين ايران والبوسنة والهرسك.

ولفت ظريف الى ان محاربة الارهاب والتطرف هي احدى الهواجس المشتركة لايران والاتحاد الاوروبي، قائلا، لايمت التطرف بأي صلة للاسلام والاديان، اذ ينبغي ان تكون محاربة افكار التطرف ثقافياً وايدولوجياً من الاولويات.

بدورهم اكد اعضاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك عزم حكومتهم على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المستويات والمجالات.

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