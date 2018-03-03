البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بنابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق جميع منافذ قرية العيسوية بالقدس المحتلة بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها القرية
مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم شارع الصف في بيت لحم
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال بالمواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 15
حصيلة الإصابات في مواجهات قطاع غزة 6 إصابات " 2 شرق جباليا و3 شرق خانيونس وإصابة شرق البريج"
3 إصابات جديدة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة في الاقدام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة

صاروخ ذو قدرات خيالية ينطلق من روسيا

صاروخ ذو قدرات خيالية ينطلق من روسيا
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

يعطي برنامج تسليح الجيش الروسي في فترة قادمة تمتد حتى عام 2025 أولوية قصوى لتعزيز القوات النووية الاستراتيجية وتطوير الأسلحة الدقيقة التصويب ووسائط الاستطلاع والاستخبار.

العالم - اوروبا

وقال يوري بوريسوف، نائب وزير دفاع روسيا، إن الفترة القادمة ستشهد تسليم القوات المسلحة الروسية أسلحة جديدة تماماً، مشيرا إلى أن الأسلحة الجديدة المُنتظرة "ستُجري تغييرات خطيرة على استراتيجية وتكتيك الحرب".

وتحاط عملية تصنيع الأسلحة الجديدة بسرية شديدة. وحسب رأي الخبراء فإن الصاروخ البحري النووي المسمى "ستاتوس-6" قد يكون واحدا من الأسلحة الجديدة المنتظرة.

ويستطيع صاروخ "ستاتوس-6" السير تحت الماء بسرعة 185 كيلومترا في الساعة، وبإمكانه تخفيض السرعة إلى أدنى مستوى حتى لا تسمعه الرادارات المضادة. ويمكنه أن يحمل رأسا نوويا تعادل قوته التدميرية 100 ميغا طنّ. ويكون مالك صاروخ كهذا قادرا على توجيه الضربة القاضية لمن يشن الهجوم الصاروخي عليه.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام أعضاء البرلمان الروسي في الأول من مارس/آذار 2018 عن وجود صاروخ يملك قدرات خيالية. ويُعتقد أن الرئيس الروسي تحدث عن "ستاتوس-6".

وينتمي صاروخ "سارمات" أيضا إلى نوع الأسلحة الجديد. وسيستطيع مالك هذا الصاروخ توجيه الضربة لعدوه عبر كلا قطبي الكرة الأرضية. وسيحمل صاروخ "سارمات" 3 رؤوس نووية تطير بعد انفصالها عن الصاروخ بسرعة تعادل أضعاف سرعة الصوت. ولا تقدر وسائط الدفاع الصاروخي المتوفرة حالياً والمستقبلية على اعتراضها.

ومن المستجدات التي تتناول أوساط الخبراء مناقشتها صاروخ "تسيركون"، وهو صاروخ مضاد للسفن من نوع الصواريخ الجوالة "كروز". وسيكون ما يسمى "تسيركون" أول صاروخ موجه في العالم تتجاوز سرعته خمسة أمثال سرعة الصوت. وسيتراوح مداه بين 500 و1000 كيلومتر. وستكون وسائط الدفاع الصاروخي عاجزة أمام صاروخ "تسيركون" الذي لا يوجد مثيل له في باقي العالم، ولا يمكن لأية دولة أخرى أن تبدع مثيلا له في المستقبل القريب.

وفي مجال وسائط الاستطلاع والاستخبار الفضائي العسكرية لا تتقدم روسيا على الدول الأخرى الآن، إذ أنها تملك قمرين صناعيين فقط للتجسس في حين تملك الولايات المتحدة الأمريكية 12 قمرا صناعيا من هذا النوع.

وفي هذا المجال تواصل روسيا الآن العمل في مشروع إنشاء القمر الصناعي المسمى "رازدان" الذي سيقدر على التقاط الصور التي تتيح اكتشاف الآليات العسكرية المخبأة تحت أغصان الأشجار وشبكة التمويه وحتى تحت الأرض. وستطلق روسيا 3 أقمار صناعية من هذا النوع في الفترة 2019 — 2024.

سبوتنيك

208-114

تصنيف :

روابط ذات صلة

الخارجية الروسية تتحدث عن روسيات يقبعن في سجن بالعراق

واشنطن تعلق على الأسلحة الروسية المتطورة الجديدة

اختبار أحدث المقاتلات الروسية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

البيت الأبيض.. أجواء فاسدة وتوقعات برحيل مسؤولين!

شاهد .. لحظة تدمير عربة دفع رباعية في راجو بمحيط عفرين

"خدعة رائعة" على آيفون لقیت تفاعلا كبيرا للغاية على تويتر؟!

حاخام أميركي: سلام بين العرب و"إسرائيل"في غضون عامين فقط!

كم هي قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق؟

كيف يمكن التخلص من الإدمان على الهاتف الذكي؟

موسكو تتهم واشنطن بأقامة "محمية" للإرهابيين في سوريا

"السيلفي" يظهرك بأنف كبير

تظاهرة أمام سفارة الإمارات بأنقرة احتجاجاً على احتجاز رجل أعمال تركي

فيديو : رواية خاصة حول هجوم السفارة الفرنسية في بوركينافاسو

تجميد قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس المحتلة

28 قتيلا في هجوم بوركينا فاسو وتصفية 4 مسلحين

الفساد ينخر جسد "إسرائيل".. التفاصيل هنا

شاهد: رئيس نادي تشرين يعتدي على الحكم!

حين “نُثَرثِر” عن “اغتيال” حسن نصرالله!

مسلحون في مالي ينشرون فيديو لرهينة فرنسية

الحريري ــ الرياض: اشتكى الحلفاء فحضر موفد ملكي!

التطبيع مستمر.. فريق رياضي إسرائيلي في قطر (صور)

شاهد: تصعيد تركي وصد سوري متواصل في ريف عفرين

بالفيديو.. السيسي لوزير الإسكان: "أنت بتضحك ليه؟"

الأکثر مشاهدة