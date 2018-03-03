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انتخابات إيطاليا.. الأغلبية البرلمانية هدف صعب المنال

انتخابات إيطاليا.. الأغلبية البرلمانية هدف صعب المنال
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

يبدأ الناخبون الإيطاليون عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأحد، وسط قانون انتخابي جديد يجعل من الصعب توقع النتيجة، ويزيد من فرص عدم نيل أي حزب للغالبية المطلقة.

العالم - اوروبا

وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة التي جرت قبل دخول وقف الحملات الانتخابية حيز التنفيذ، أن تحالف برلوسكوني يتقدم الجميع بنسبة 37 بالمئة، لكن الاستطلاعات تنبأت أيضا بأن هذا التحالف لن يتمكن من تحقيق الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

وتتوقع استطلاعات للرأي أن تسفر الانتخابات البرلمانية عن برلمان معلق سيكون تحالف جماعات يمين الوسط الذي يرأسه رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني أكبر تكتل فيه كما ستكون حركة خمس نجوم أكبر حزب بمفرده فيه.

وفُرض تعتيم إخباري على استطلاعات الرأي قبل أسبوعين ولكن الأحزاب أجرت استطلاعات خاصة بها.

وتبدو الانتخابات وكأنها سباق بين ثلاثة أطراف هي تحالف القوى اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، وحركة الخمس نجوم الشعبوية، والحزب الديمقراطي من يسار الوسط.

وأخفق الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يمثل يسار الوسط في استغلال انتعاش اقتصادي مبدئي عقب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وقد ينتهي الأمر بالتحالف الذي يرأسه هذا الحزب باحتلال المركز الثالث.

ويستمر التصويت الأحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 11 مساء، مع بدء نشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم عقب إغلاق اللجان الانتخابية.

ومن أجل السيطرة على مجلس الشيوخ المكون من 340 مقعدا على الحزب أو الائتلاف أن يحصل على 50 بالمئة، من التصويت الأكثري ومثله من التصويت النسبي.

ويمتلك المجلسان نفس النفوذ السياسي والسلطة لتبنى وتعديل القوانين، الا انهما سيكونان منتخبان بطريقة مختلفة.

وليتمكن أي حزب من الوصول الى مجلس النواب عليه أن يفوز بنسبة 3 بالمئة على الأقل من التصويت الوطني، أما الائتلاف فيجب أن يحصل على نسبة 10 بالمئة منه، بالإضافة إلى حصول كل حزب داخل الائتلاف على نسبة 3 بالمئة على الأقل.

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