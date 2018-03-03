بالفيديو...بريطانيا تستدعي الجيش لمواجهة "الوحش القادم من الشرق"

العالم - خاص بالعالم

تحول جمال هذا الثلج الى نقمة وكارثة طبيعية على البريطانيين في شتى الدول الواقعة تحت حكم التاج الملكي.. منذ ثلاثون عاما لم تشهد هذه الدول عاصفة ثلجية مثل هذه، بل وهي الاسوأ منذ ذلك الحين. وتعطلت الحياة في بريطانيا بشكل كامل وتوقفت أغلب الأنشطة في أيرلندا على مدى يومين. وتزامنت موجة برودة القادمة من سيبيريا والتي اطلق عليها وحش من الشرق مع هبوب العاصفة |إيما| القادمة من الجنوب مما تسبب في إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران وتوقف شبكة المواصلات العامة بأكملها في أيرلندا.



وأدت الثلوج والعاصفة الى مقتل واصابة عدد من السكان وهو ما ادى لقيام الحكومة البريطانية باستدعاء الجيش لمساعدتها في إنقاذ المواطنيين.



كما أدت العاصفة الثلجية إلى انقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل وشركة، اضاف الى إغلاق الطرق وإلغاء رحلات القطارت والطيران، وإغلاق المدارس. فضلا عن اصدار شركة السكك الحديدية في اسكتلندا أن تحذيرا من الفيضان بسبب ذوبان الثلوج إذ راكمت الرياح ثلوجا وصل ارتفاعها لثلاثة أمتار. واللافت ان كل هذه الامور حدثت والحكومة البريطانية لديها علم مسبق بذلك.



وستحفر موجة الثلوج هذه وجودها في ذاكرة البريطانيين لعقود قادمة، وسط فشل حكومي واضح بالتعامل معها.

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