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وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية يزور كوريا الشمالية

وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية يزور كوريا الشمالية
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين سيتوجه إلى كوريا الشمالية، يوم غد الاثنين، لبحث تحسين العلاقات في شبه الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونغيانغ.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف في بيان له، اليوم الأحد، 4 مارس/آذار، أن الوفد سيتوجه، بعد زيارة كوريا الشمالية التي تستمر يومين، إلى الولايات المتحدة لإطلاع المسؤولين هناك على نتائج مباحثاته في بيونغيانغ، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وسيرأس الوفد سوه هون رئيس جهاز المخابرات الوطنية، وتشونغ يوي يونغ رئيس مكتب الأمن الوطني، وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها مسؤولون كوريون شماليون كبار إلى كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الشتوية الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم طبقا لشروط صحيحة، مشيراً إلى أن بعض السلع دخلت إلى كوريا الشمالية عبر روسيا رغم العقوبات على بيونغ يانغ.

بدروها، وجهت كوريا الشمالية، انتقادات إلى الولايات المتحدة لوضعها شروطا مسبقة لاجراء محادثات بين الدولتين، وقالت إن الحوار مع الولايات المتحدة "ممكن"، مضيفة أنها منفتحة على الحوار مع واشنطن فقط إن كان الطرفان "على قدم المساواة"، وأن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي من أجل الجلوس على الطاولة.

 

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