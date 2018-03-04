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مشاركة ايرانية في معرض قطر للمواد الغذائية والزراعية

مشاركة ايرانية في معرض قطر للمواد الغذائية والزراعية
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس غرفة تعاون هرمزكان (جنوب شرق ايران) سيتم تخصيص 40 جناحاً للمنتجات الايرانية في معرض الدوحة الدولي المقام من 20 مارس حتي 23 من هذا الشهر تعرض فيه الشركات الايرانية منتجاتها التصديرية.

العالم - ايران

وأضاف عباس سالاري اليوم الأحد بأننا سنقيم إجتماعات تخصصية مع مسؤولي محافظة هرمزكان لتوظيف هذا الحدث التجاري الذي بات يتكرّر للسنة السادسة في عاصمة قطر مشيراً إلى نجاح الشركات الايرانية في خلق بيئة للمساهمين الزراعيين الدوليين لتبادل المهارات والتعرف على التجارة ومستجداتها وتوظيف هذه الفرصة الذهبية للناشطين المحليين في الحقل الزراعي لعرض منتجاتهم.

وأشار عباس سالاري الى الهدف من إقامة المعرض السادس الزراعي الغذائي في الدوحة المتمثل في عرض الإبداعات والأساليب الزراعية الحديثة ومعرفة طرق التوصل الى أمن غذائي وتنمية مستدامة في هذا الشأن فضلاً عن تعرف أخصائيي هذه الصناعة على بعضهم البعض وتبادلهم الخبرات التي يتمتعون بها.

علماً بأنّ هذا المعرض سيتم افتتاحه برعاية وزير الجهاد الزراعي الايراني ووزير الزراعة القطري.

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