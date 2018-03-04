الامن الايرانية تعلن افشال تحركات اكثر من 30 جماعة ارهابیة في البلاد

العالم - ايران

وفی كلمة له خلال مراسم افتتاح 'معرض الانجازات الخاصة بمكافحة الارهاب التكفیري'، اقیم الیوم الاحد بمیدنة شیراز (مركز محافظة فارس – جنوب)، اوضح مساعد وزیر الامن انه خلال الاعوام الاخیرة تم القضاء على تحركات اكثر من 30 جماعة مسلحة كانت قد خططت لسلب الاستقرار من الشعب وزعزعة الوضع الامني في البلاد.

واردف قائلا، انه بفضل الباري تعالى وتوجیهات قائد الثورة الاسلامیة، ویقظة وتعاون الشعب المتواجد في الساحة على الدوام، وتضحیات القوات المنتسبة الى وزارة الامن، الى جانب تعاون سائر الاجهزة الامنیة لدى حرس الثورة الاسلامیة والجیش وقوات الامن الداخلي وجهاز القضاء، فقد تم افشال هذه التحركات الارهابیة.

وفیما لفت الى ان "داعش" الارهابی الیوم لا یمتلك الیوم ارضا لیحكم فیها، دعا المسؤول الامني الایراني الى اتخاذ الحیطة والتحلي بمزید من الوعي حیال المخططات الارهابیة الجدیدة وحماتهم الاقلیمیین والدولیین.

من جابنه، قال مدیر عام دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الامن في محافظة فارس ان 'معرض انجازات مكافحة الارهاب' المقام في شیراز یهدف الى التعریف بخطط وبرامج وزارة الامن الایرانیة على صعید كفاحها المستدام ضد الجماعات التكفیریة الارهابیة.



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