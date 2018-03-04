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ظريف: الأمريكيون منعوا الأوروبيين من تنفيذ إلتزاماتهم النووية

ظريف: الأمريكيون منعوا الأوروبيين من تنفيذ إلتزاماتهم النووية
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

 أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الأمريكيين ليس لم يلتزموا بتعهداتهم النووية فحسب بل منعوا الأوروبيين إلى حد ما من تنفيذ إلتزاماتهم بهذا الخصوص.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الأحد أشار ظريف إلى متابعة تنفيذ الإتفاق النووي وقال: نظراً إلى أن إيران نفذت جميع إلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي فإنها كانت دوماً صاحبة اليد الطولى فيما كانت الأطراف الأخرى في موقف المدافع.

واشار ظريف إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى إيران وقال: إن إيران لديها تفاهم مشترك مع جميع الدول التي تحاورها وكذلك لديها علاقات إقتصادية وسياسية وبرلمانية مشتركة وتتباحث معها في المواضيع الإقليمية والدولية.

وقال ظريف: إننا سنبحث مع السيد لودريان نفس المحاور وهو ما قمنا ببحثه مع الإتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية وقد نجحنا أحياناً في تحقيق نوع من التعاون خاصة في القضايا الإقليمية مما ساعد في تحقيق السلام والأمن أيضاً.

وأشار إلى الإستغلال السيء لبعض الأطراف الأوروبية وقال: إن هذا الإستغلال السيء جاء نتيجة المطالبات الأمريكية.

وقال: لقد أعلنا مرارا إنه وفي حال كانت الأطراف الأوروبية مستعدة للحوار معنا لحل المشاكل الإقليمية فإننا على استعداد لعمل جاد في هذا المجال.

وأشار إلى إجتماع بروكسل الأخير وقال: لقد ركزنا في الإجتماع على مسألة عدم تنفيذهم لإلتزاماتهم ولماذا توجد بعض الضغوط الأمريكية على النظام المصرفي الأوروبي ولماذا لم يتمكنوا من تخليص نظامهم المصرفي من هذه الضغوط.

وحول اثارة الاطراف الغربية القضايا الدفاعية والصاروخية الايرانية قال ظريف انه على الاوروبيين اولا ان يردوا على مئات المليارات من الدولارات من الاسلحة التي باعوها الى دول المنطقة وحولوا المنطقة اليى مخزن من البارود مؤكدا ان هذه القضايا تطرح في جميع الحوارات والمفاوضات الممتدة منذ عقود الا انه لم تثمر ( المفاوضات) عن نتيجة. 

 السعودية لم تسع إلي الحل السياسي في اليمن 

وتطرق الى العدوان السعودي على اليمن وقال إنه ومنذ إنطلاق الأزمة في اليمن اعتقد النظام السعودي إنه سيحقق النصر العسكري هناك خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مشيراً إلى أن السعودية لم تكن تبحث عن الحل السلمي منذ البداية.

وتابع إن إيران سعت منذ البداية إلى حل سياسي في اليمن وقد تحدثنا عن هذا الأمر مع مختلف الأطراف التي تحاورنا معها مشدداً على ضرورة أن تعمل جميع الدول على إنهاء الأزمة في اليمن.

وأكد على أن إيران تباحثت مع الأوروبيين في هذا الموضوع وسوف تواصل تباحثها في هذا المجال.

وأشار إلى أن إيران قدمت لحل الأزمة اليمينية إقتراحاً من أربعة بنود لافتاً إلى إن إيران تعتقد إن بإمكان الأوروبيين أن يقوموا بدور إيجابي في هذا المجال.

وشدد عليى ضرورة أن لا يقف الأوروبيون إلى جانب العدوان في اليمن وأن لا يقدموا الدعم العسكري له ليقوم بقصف الأهالي والأبرياء هناك.

وقال ظريف: لقد قلنا إن مثل هذه السياسة الأوروبية ليست بناءة وعليهم أن يغيروها وأن يتوجهوا إلى الحل السياسي في اليمن وأن يكون لهم دور فاعل في القضية اليمنية ويساعدوا على وقف إطلاق النار وإننا سوف نتعاون معهم في هذا المجال.

وشدد على أن المباحثات اليمنية لا تعنينا ولا تعني الأوروبيين بل هي تعني الشعب اليمني بشكل خاص لكن علينا أن نساعد على التهيئة لوقف إطلاق النار وتعزيز الحوار الداخلي اليمني للتوصل إلى الحل السياسي.

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