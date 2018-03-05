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عضو الكونغرس يرد علي ترامب: جورج واشنطن يتقلب في قبره!

عضو الكونغرس يرد علي ترامب: جورج واشنطن يتقلب في قبره!
الأحد ٠٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإلغاء الحد الأقصى لفترات تولي الرئاسة في الصين.

العالم- أميركيتان

ووفقا لما نقلته وكالة "CNBC"، بدا أن ترامب يسخر من بقاء الرئيس الصيني في السلطة لفترة غير محدودة.

وقال ترامب إنه يرغب في تطبيق هذا الأمر يوما ما في الولايات المتحدة، متابعا "إنه رئيس مدى الحياة، لقد فعل ذلك، إنه شيء رائع حقا. ربما نحاول تجربة ذلك هنا يوما ما".

وعلق رو كانا، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، قائلا: "سواء ما قاله مزحة أم جد فإن تصريحات ترامب هي أكثر التصريحات غير الأمريكية تصدر من رئيس الولايات المتحدة".

وأتم "جورج واشنطن سوف يتقلب في قبره".

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