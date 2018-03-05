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أمانو محذرا : فشل الاتفاق النووي سيشكل خسارة كبيرة

أمانو محذرا : فشل الاتفاق النووي سيشكل خسارة كبيرة
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اليوم الاثنين، من أن فشل الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في 2015 بين إيران والقوى العظمى سيشكل خسارة كبيرة.

العالم - ايران 

وقال امانو في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة في فيينا ان الاتفاق «يشكل مكسباً كبيراً للتحقق (من الانشطة النووية)»، وان «فشله سيشكل خسارة كبيرة لنظام التحقق وللنهج التعددي».

والشهر الماضي أظهر تقرير للوكالة أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي وهو عاشر تقرير للوكالة يؤكد التزام ايران بالاتفاق منذ بدء تنفيذه.

وقال امانو ان المحققين «تمكنوا من دخول جميع المواقع التي كنا بحاجة لزيارتها»، مضيفا ان الوكالة كانت طلبت «المزيد من الايضاحات» حول ابلاغ ايران الوكالة في كانون الثاني /يناير الماضي بانها تعتزم تطوير «وسائل دفع نووي بحرية» في المستقبل.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة للاتفاق الموقع في 2015، معتبراً انه يعاني من "ثغرات كارثية" حسب اعتقاده. وحدد في كانون الثاني /يناير الماضي مهلة 120 يوما للكونغرس الاميركي والشركاء الاوروبيين للولايات المتحدة من اجل ما وصفه «تصحيح» الاتفاق والا فان الولايات المتحدة ستتخلى عنه.

ومن شأن تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق ان ينهيه، في المقابل ترفض ايران اعادة التفاوض حوله.

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