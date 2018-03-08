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كيف فسر ابن سلمان "صفقة" شراء أرض مصرية بسيناء؟

كيف فسر ابن سلمان
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع "نيوم" بمثابة استثمار بأموال سعودية على أرض مصرية.

العالم - السعودية

 

وفيما نفى ابن سلمان خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين على هامش زيارته لمصر، ما تردد حول حصول السعودية على 1000كم من الأراضي المصرية، شدد في الوقت نفسه أنه يقدر دوافع أصحاب هذه المخاوف، وان الأمر مغاير تماما لما يشاع عنه كونه مجرد عملية استثمار، تقوم من خلالها المملكة بالاستثمار في الأراضي المصرية.

وأوضح أن مشروع "نيوم" يهدف لبناء عاصمة تجارية للمنطقة سيصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 3 ملايين نسمة، مشيرا الى أن العاصمة ستكون على بعد ثلاثة كم من شرم الشيخ، ما يؤدي لإنعاش الحركة السياحية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الدستور" المصرية، فقد أكد ولي العهد أنه تم التوقيع مع مصر على اتفاقية إنشاء صندوق استثماري رأسماله عشرة مليارات دولار، مفيدا أن حصة مصر فيها ستكون الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من المشروع، بجانب خمسة مليارات من الجانب السعودي.

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