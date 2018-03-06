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الكرملين: لا يمكن التحقق من مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا إلا من خلال تحقيق حيادي تجريه لجنة دولية
رويترز عن مصادر تركية: تركيا ستقيم مخيمات لإيواء 170 ألفا في 9 مواقع قرب إدلب ومنطقة تحت سيطرة أنقرة بشمال سوريا
رويترز نقلا عن متحدث باسم الخارجية التركية: روحاني وبوتين وإردوغان سيعقدون قمة بشأن سوريا في أبريل
رويترز نقلا عن الجيش الروسي: سنضمن الحصانة القضائية لكل المسلحين الذين يقبلون عرض الخروج الآمن من الغوطة الشرقية
وزارة الخارجية في كازاخستان: اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا في استانا في 16 اذار/ مارس الجاري
رويترز: الجيش الروسي يعرض على المسلحين في الغوطة الشرقية الخروج الآمن لهم ولأسرهم
مصادر يمنية: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان جنوب الساحل الغربي وقصف تجمعاتهم وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى
ظريف: على الاتحاد الاوروبي ان يلزم الولايات المتحدة بالامتثال للاتفاق النووي بدلا من مواكبتها وتكرار مطالبها غير المنطقية
الامم المتحدة تندد بتواصل التطهير العرقي للروهينغا في ميانمار بحملة ترهيب وتجويع منظمة لحملهم على الفرار الى بنغلادش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل 12 فلسطينيا على الأقل بينهم فتاة
شاهد.. مقتنيات متحف اللوفر المعروضة بطهران
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش
افتتح يوم أمس الاثنين معرض "روعة الحضارات العالمية" المتكون من مقتنيات متحف اللوفر الفرنسي وذلك في مبنى المتحف الوطني بطهران.. حيث سيستمر المعرض لمدة شهر واحد.
العالم
ـ
إیران
إليكم هذا التقرير المصور لبعض مما تم عرضه في هذا المعرض..
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المزید من الصور
تصنيف :
إیران
ثقافة
العالم الاسلامي
العالم
أوروبا
ثقافة
كلمات دليلية :
متحف اللوفر
روعة الحضارات العالمية
متحف اللوفر الفرنسي
مبنى المتحف الوطني بطهران
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