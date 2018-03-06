بعد البحر.. البوليساريو تنقل معركتها ضد المغرب إلى الجو

العالم - المغرب

مناورات البوليساريو هذه المرة تحاول القفز إلى الاتفاق الجوي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي، تمت المصادقة عليه في اكتوبر الماضي حسبما أفاد موقع الايام.

وزعمت البوليساريو أن هذا الاتفاق آثار قلق نواب أوروبيين الذين "طالبوا من المفوضية الإبلاغ عن بيانات دقيقة حول الشحن الجوي ونقل المسافرين من وإلى الصحراء وتوضيح بعض الجوانب سيما القواعد المطبقة في مجال الأمن الجوي في هذا الإقليم."

وزعمت أن العديد من النواب الأوروبيين من بينهم ماريتا أولفزكوغ و نوربيرت نوزر وجون لومبير وكيث تايلور وجهوا استفسارات للجهاز التنفيذي الأوروبي من اجل تقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق.

وتساءل هؤلاء النواب الأوروبيون حول ما إذا كان الاتفاق ينطبق على الشحن الجوي و نقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي و الصحراء المغربية.

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